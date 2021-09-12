Песков сообщил о намерениях Путина посетить Минск в октябре

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин планирует приехать с визитом Белоруссию в середине октября, чтобы участвовать в саммите стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
"Да, такие планы есть", – заявил представитель Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже сообщил о договоренностях с Путиным обсудить определенные направления развития сотрудничества двух государств в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске примерно на 15 октября.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация программы Союзного государства Белоруссии и России не ведет за собой потерю политического или экономического суверенитета обеих стран. Он отметил, что стороны специально не допускали утечек на этапе мероприятия, поскольку позиции часто менялись.
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