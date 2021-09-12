Путин планирует понаблюдать за учениями "Запад-2021" – Кремль

15:58
Фото: Минобороны России
На следующей неделе Владимир Путин планирует понаблюдать за ходом российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"13 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021", – говорится в публикации.
Уточняется, что в этот день, в ходе основного этапа маневров, российские военные совместно с бойцами из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают действия по отражению наступления условного противника, ведению маневренной обороны и нанесению сосредоточенного огневого удара.
9 сентября в Нижегородской области состоялась церемония открытия стратегических учений российских и белорусских военных "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября на девяти полигонах в России и акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. В учениях примут участие до 200 тысяч военных, 290 танков, 80 самолетов и вертолетов и до 15 кораблей.
Их темой стало применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
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