Массовое десантирование военных впервые прошло ночью в рамках учений под Псковом

Фото: Минобороны России

Свыше 600 военных десантировались в ночное время под Псковом в рамках совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР", – отметили в ведомстве.

В учебной операции было задействовано больше 20 военно-транспортных самолетов Ил-76, с которых бойцы ВДВ десантировались одновременно. После приземления и расшвартовки техники десантники захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

Уточняется, что маневры "Запад-2021" являются завершающим этапом стратегических учений ВС России и Белоруссии, которые проходят раз в два года. До 16 сентября они пройдут на девяти российских полигонах, а также на пяти белорусских. В них задействуют 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Ранее военные учения прошли на полигоне Сергеевский в Приморье. В них приняли участие около тысячи человек и примерно 300 единиц военной техники, в числе которых современные комплексы разведки, танки, самолеты и вертолеты. Танкисты вместе с мотострелками, артиллерией и авиацией поразили 500 условных противников.

