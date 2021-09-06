Минобороны РФ приняло решение увеличить число резервистов в армии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Министерство обороны РФ приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии. Об этом со ссылкой на пресс-службу военного ведомства сообщает РИА Новости.

"Принято решение нарастить численность резервистов в российской армии", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что укомплектованные резервистами подразделения в Южном и Центральном военных округах, а также Северного морского флота самолетами военно-транспортной авиации переброшены в Калининградскую область, где в скором времени состоятся учения "Запад-2021".

Темой предстоящих маневров станет "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Об этом сообщалось ранее.

В учениях планируют задействовать порядка 200 тысяч военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники.