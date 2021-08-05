Около 400 белорусских военных примут участие в учениях "Запад-2021" на территории РФ

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Около 400 белорусских военных примут участие в стратегических маневрах "Запад-2021" на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича.

"На территории Российской Федерации от Вооруженных сил Беларуси в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано боле 30 единиц боевой техники", – сказал он.

Российские военные также будут задействованы в маневрах "Запад-2021" на территории Белоруссии. Как сообщалось, 21 июля в страну прибыли первые воинские эшелоны с российскими военными и техникой для подготовки к участию в совместных стратегических учениях. Темой предстоящих учений станет "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".