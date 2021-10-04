В Кремле не согласны с ограничениями доступа к сайту "КП" в Белоруссии

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В Кремле не согласны с ограничениями доступа к сайту "Комсомольской правды" в Белоруссии и ждут их отмены. Однако пока нет уверенности, что Минск слышит призывы России обеспечить свободную работу издания, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", – отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что ранее в Кремле уже была четко обозначена позиция относительно ограничений в отношении данного издания.

"Мы с этим не согласны и ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", – заключил пресс-секретарь.

На прошлой неделе сайт "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован. 2 октября ряд СМИ сообщили о задержании журналиста издания Геннадия Можейко. В его квартире был проведен обыск. В Кремле подчеркнули, что не располагают информацией о том, где был задержан журналист издания.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Минске находится в контакте с белорусской стороной по вопросам работы "Комсомольской правды", которая является филиалом российского издания.