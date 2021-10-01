Издание "Журналист – иностранный агент" внесли в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Журналист – иностранный агент" по его обращению. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист – иностранный агент", – говорится в сообщении.
Данное издание стало 73-м в реестре СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Оно было создано журналисткой Людмилой Савицкой, которую ранее также признали иноагентом.
"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", – отметили в ведомстве.
Также в пятницу Минюст РФ включил в список нежелательных на территории страны две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами.
Ранее ведомство включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иностранного агента, медиапроект "ОВД-Инфо".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: