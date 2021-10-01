Издание "Журналист – иностранный агент" внесли в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Журналист – иностранный агент" по его обращению. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Журналист – иностранный агент", – говорится в сообщении.

Данное издание стало 73-м в реестре СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Оно было создано журналисткой Людмилой Савицкой, которую ранее также признали иноагентом.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", – отметили в ведомстве.

Также в пятницу Минюст РФ включил в список нежелательных на территории страны две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами.

Ранее ведомство включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иностранного агента, медиапроект "ОВД-Инфо".