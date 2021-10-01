Минюст включил "Библиотеку Рона Хаббарда" в перечень нежелательных организаций

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Министерство юстиции РФ включило в список нежелательных на территории страны две организации сайентологов из США и Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами, сообщается на сайте ведомства.

В список нежелательных организаций в пятницу, 1 октября, были включены Всемирный институт сайентологических предприятий, организация "Библиотека Рона Хаббарда", а также Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), работа которых признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции также включило медиапроект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иностранного агента.