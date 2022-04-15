Агрегатор "Ситимобил" прекратил работу с 15 апреля

Агрегатор "Ситимобил" прекратил работу в России. За прошлый год компания получила чистый убыток в объеме 10 миллиардов рублей.

В 2022 году по решению мера Москвы удвоили размер субсидий на покупку автомобилей такси. В данный момент в столичном регионе работают 155 тысяч автомобилей, 65% – находится в лизинге.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

