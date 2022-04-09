Электробус-гармошка появится на улицах Москвы через неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Электробус-гармошка Группы ГАЗ появится в Москве через неделю. Его начнут тестировать на улицах города. Об этом сообщил генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул.
Он напомнил, что все дизельные автобусы-гармошки в столице постепенно рассчитывают заменить на электробусы. С этой целью, с конца 2021 года на регулярных маршрутах появился электробус-гармошка марки КамАЗ. Им уже воспользовались около 30 тысяч.
"Это электробус марки КамАЗ, полностью российское производство, также мы заказали аналогичную модель Группы ГАЗ. И уже буквально через неделю в Москву придет электробус-гармошка Группы ГАЗ и будет проходить тестирование на наших улицах, по завершении которых мы завершим массовую закупку этой техники и постепенно заменим все дизельные автобусы особо большого класса-гармошки", – отметил Асаул.
Он добавил, что это действительно новый уровень общественного транспорта, поскольку электробус-гармошка экологичен и безопасен. В частности, в нем есть устройство помощи водителю, которое автоматически тормозит перед впереди идущим автомобилем, что существенно снижает риск ДТП.
Ранее новый электробус-гармошку протестировали на трех маршрутах Москвы. Транспорт курсировал по маршрутам т18, м2 и м7 с 6 по 8 апреля.
В Москве протестируют электробус-гармошку еще на трех маршрутах
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