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Транспорт

19:39

Электробус-гармошка появится на улицах Москвы через неделю

транспортгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электробус-гармошка Группы ГАЗ появится в Москве через неделю. Его начнут тестировать на улицах города. Об этом сообщил генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул.

Он напомнил, что все дизельные автобусы-гармошки в столице постепенно рассчитывают заменить на электробусы. С этой целью, с конца 2021 года на регулярных маршрутах появился электробус-гармошка марки КамАЗ. Им уже воспользовались около 30 тысяч.

"Это электробус марки КамАЗ, полностью российское производство, также мы заказали аналогичную модель Группы ГАЗ. И уже буквально через неделю в Москву придет электробус-гармошка Группы ГАЗ и будет проходить тестирование на наших улицах, по завершении которых мы завершим массовую закупку этой техники и постепенно заменим все дизельные автобусы особо большого класса-гармошки", – отметил Асаул.

Он добавил, что это действительно новый уровень общественного транспорта, поскольку электробус-гармошка экологичен и безопасен. В частности, в нем есть устройство помощи водителю, которое автоматически тормозит перед впереди идущим автомобилем, что существенно снижает риск ДТП.

Ранее новый электробус-гармошку протестировали на трех маршрутах Москвы. Транспорт курсировал по маршрутам т18, м2 и м7 с 6 по 8 апреля.

В Москве протестируют электробус-гармошку еще на трех маршрутах

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