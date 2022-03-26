Жители Москвы смогут протестировать новый электробус-гармошку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый электробус-гармошка будет курсировать в тестовом режиме по семи маршрутам на улицах Москвы с 28 марта по 3 апреля 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы хотим, чтобы новый электробус-гармошку протестировали как можно больше людей, поэтому всю следующую неделю он будет работать на разных маршрутах по всему городу", – подчеркивается в сообщении ведомства.

Отмечается, что новое транспортное средство появится на маршрутах 157, 840, 297, м17, м2, м16, м7.

В пресс-службе департамента добавили, что с начала 2022 года электробус-гармошка перевез порядка 30 тысяч пассажиров и проехал больше 6,5 тысячи километров.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что по поручению главы столицы Сергея Собянина каждый образец новой техники тестируется в реальных условиях перед началом поставок.

"Электробус-гармошка м полностью отечественного производства, мы тщательно следим за всеми показателями его работы и передаем замечания поставщику. С 28 марта по 3 апреля экоавтобус поедет на разных маршрутах города – его смогут протестировать жители более 20 районов", – сообщил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построили парк на 100 автобусов большого класса и 200 электробусов. На участке расположились производственный и административно-бытовой корпуса, склад с гаражом, контрольно-технический пункт и ряд объектов инженерной инфраструктуры. Для заправки транспорта была построена автозаправочная станция и зарядные станции с ультрабыстрым зарядом.