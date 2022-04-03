Новый электробус-гармошку протестируют еще на трех маршрутах Москвы

Фото: Дептранс Москвы

Новый электробус-гармошку протестируют на трех маршрутах Москвы с 6 по 8 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорт будет курсировать по маршрутам т18, м2 и м7 с 6 по 8 апреля. Отмечается, что за последние четыре дня теста электробус провез почти 1 500 пассажиров.

"Сегодня электробус уходит на плановую диагностику. Но в ближайшее время мы продолжим тестировать его в разных районах Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы перестал работать временный автобусный маршрут П122. Маршрут соединял филиалы поликлиники № 122, один из которых отремонтировали. Автобусы выйдут на более востребованные маршруты. Также перестала работать остановка "Амурская улица". Вместо нее можно пользоваться остановкой на Уральской улице.

