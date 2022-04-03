Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Трамваи № 26 и 38 задерживаются в 4-м Рощинском проезде, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"В 4-м Рощинском проезде (...) из-за застрявшего на путях автомобиля задерживаются трамваи № 26 и 38", – сообщили в столичном ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки "Духовской переулок".

В Дептрансе отметили, что маршруты движения трамваев временно изменены.

Накануне сообщалось, что по техническим причинам задерживаются трамваи № 7, 13 и 45 на Русаковской улице. На время устранения неполадок пассажиров попросили пользоваться другими видами транспорта.