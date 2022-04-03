График движения поездов на МЦК восстановили

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК), следующих против часовой стрелки, восстановили после сбоя, сообщает ТАСС.

В настоящее время поезда следуют со всеми остановками.

Поезда задерживались из-за остановки одного состава на станции Измайлово. На время оказания помощи поезда в сторону станции Локомотив проезжали без остановок станции Соколиная гора, Шоссе Энтузиастов и Измайлово.

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменилось в последние выходные марта.

Корректировки обусловлены подготовкой к запуску системы автоматического управления движением поездов на станциях Лобня, Аэропорт Шереметьево и участке Лобня – Шереметьево, а также к открытию в апреле новой железнодорожной ветки между Южным и Северным терминалами аэропорта.