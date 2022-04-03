Поезда на МЦК задерживаются из-за остановки одного состава

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Поезда на Московском центральном кольце (МЦК), следующих по направлению против часовой стрелки, задерживаются из-за остановки одного состава, сообщает ТАСС.

Отмечается, что поезд остановился на станции Измайлово по техническим причинам. На время оказания помощи поезда в сторону станции Локомотив проезжают без остановок станции Соколиная гора, Шоссе Энтузиастов и Измайлово.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввернуть режим движения в норму.

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменилось в последние выходные марта.

Корректировки обусловлены подготовкой к запуску системы автоматического управления движением поездов на станциях Лобня, Аэропорт Шереметьево и участке Лобня – Шереметьево, а также к открытию в апреле новой железнодорожной ветки между Южным и Северным терминалами аэропорта.