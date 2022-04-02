Трамваи трех маршрутов задерживаются на Русаковской улице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Трамваи № 7, 13 и 45 задерживаются на Русаковской улице в районе остановки "Маленковская улица" по техническим причинам, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к 2023 году все столичные трамваи будут полностью низкопольными. А в прошлом году средний возраст транспорта уменьшился почти вдвое. В данный момент он составляет 3,5 года.