Временный автобусный маршрут П122 в Москве перестанет работать с 2 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2 апреля на востоке Москвы перестает работать временный автобусный маршрут П122. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Маршрут соединял филиалы поликлиники № 122, один из которых отремонтировали.

"Ремонт завершен, работа маршрута больше не требуется. Автобусы выйдут на более востребованные маршруты", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

Также сообщается, что больше не работает остановка "Амурская улица". Вместо нее можно пользоваться остановкой на Уральской улице.

Ранее сообщалось, что троллейбусный маршрут Т, который следует от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, приостановил работу с 1 апреля. Это связано с благоустройством улиц возле будущего Музея транспорта Москвы.

Для перемещения между станциями метро "Комсомольская" и "Бауманская" пассажирам рекомендовали использовать трамваи, а на Новорязанской улице горожанам доступны маршруты общественного транспорта т22, т88 и 40.