Музейный троллейбусный маршрут временно прекратит работу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Троллейбусный маршрут Т, который следует от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, приостановит работу в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"С 1 апреля музейный троллейбусный маршрут Т временно не работает. Для благоустройства улиц возле будущего Музея транспорта Москвы мы вынуждены временно остановить работу маршрута", – говорится в публикации.

Троллейбус вернется на маршрут после завершения работ по благоустройству. Для перемещения между станциями метро "Комсомольская" и "Бауманская" пассажирам рекомендовали использовать трамваи, а на Новорязанской улице горожанам доступны маршруты общественного транспорта т22, т88 и 40.

Ранее стало известно, что РЖД назначили более 400 дополнительных поездов на майские праздники по популярным маршрутам. Допсоставы появятся в том числе на маршрутах Москва – Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Адлер, Волгоград.

