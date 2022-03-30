В РЖД назначили более 400 дополнительных поездов на майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

РЖД назначили более 400 дополнительных поездов на майские праздники по популярным маршрутам. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Дополнительные поезда появятся на рейсах Москва – Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Адлер, Волгоград; Санкт-Петербург – Москва, Великие Луки, Сортавала; Ростов-на-Дону – Волгоград, Кисловодск, Имеретинский Курорт; Сортавала – Выборг, Рускеала.

"Пиковыми датами выезда станут 29, 30 апреля и 6 мая, а обратно – 3, 9 и 10 мая. Следим за спросом на билеты, готовы увеличить количество дополнительных поездов и вагонов", – говорится в сообщении.

Кроме того, туристические поезда будут ходить на Кавказ, в Сочи, Карелию. Также РЖД запустят поезда "Серебряный маршрут" по древним русским городам и "Ко Дню Победы" по местам воинской славы.

Ранее сообщалось, что структура финского железнодорожного оператора VR Group приостановила с 27 марта движение грузовых вагонов из РФ. В компании отметили, что возврат составов из Финляндии в Россию пока что будет осуществляться. Отмечается, что с 28 марта VR Group останавливает и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

