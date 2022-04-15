ФАС России проконтролирует изменение цен на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба РФ проконтролирует изменение цен на услуги связи, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС уже направила своим территориальным органам методические рекомендации по контролю за индексацией тарифов.

Служба оценит соответствие изменения тарифов уровню инфляции. Если уровень повышения тарифов будет превышен, ведомство проанализирует экономическую обоснованность их изменений. Кроме того, операторов связи обяжут за 14 дней уведомлять ведомство о планируемых изменениях тарифов.

Если по результатам анализа установят, что уровень изменения тарифов не соответствует индексу потребительских цен, ФАС возбудит антимонопольные дела.

Отмечается, что методические рекомендации позволят обеспечить баланс интересов потребителей и операторов связи, а также сделать тарифообразование на услуги связи более прозрачным.

Ранее Минцифры рекомендовало российским сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.

В ведомстве объяснили, что рекомендации направлены на устранение перекоса в использовании мобильных сетей связи, в том числе в области "архивных тарифов" с безлимитным трафиком.