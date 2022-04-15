Станцию "Шаболовская" могут кратковременно закрывать на вход с 18 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию "Шаболовская" Калужско-Рижской линии столичного метро могут кратковременно закрывать на вход в утренние часы пик в период с 18 апреля по 17 июня в связи с ремонтом эскалатора. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Дептранса.

"В конце прошлого года отремонтировали один из трех эскалаторов, теперь с 18 апреля по 17 июня будем ремонтировать следующую машину. <...> В утренние часы пик станция может быть перегружена, и могут потребоваться кратковременные закрытия на вход", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали планировать поездки с учетом данной информации, пользоваться наземным городским транспортом и другими станциями метро, а также занимать обе стороны эскалаторного полотна для экономии времени.

Ранее сообщалось, что плакаты с экологическими терминами появились на 24 станциях метро в рамках проекта "Экобукварь". Он посвящен заботе об окружающей среде, а его иллюстрации основаны на буквах русского алфавита. Над проектом работали 17 профессиональных художников.