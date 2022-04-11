В столичном Дептрансе опровергли информацию о повышении тарифов такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве не прогнозируется роста стоимости поездок на такси, заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он выразил мнение, что власти города и антимонопольные органы должны следить за тем, чтобы не допустить роста тарифов.

"Надо отдать должное компаниям-агрегаторам, они с нами делятся всей информацией, рассказывают о том, что происходит на рынке... поэтому я не прогнозирую никакого роста тарифов на перевозку", – сказал Ликсутов.

До этого о повышении стоимости такси сообщил портал News.ru. По его данным, "Яндекс Go" планирует повысить цены, чтобы частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание. При этом в компании заверили, что повышение тарифов не будет резким, так как в противном случае упадет спрос на такси.

"Расчеты (повышения стоимости поездок на такси. – Прим.ред.) производятся "Яндексом" совместно с региональными партнерами, то есть таксопарками для каждого региона соответственно", – отметили в компании.

Согласно приложению "Яндекс Go", минимальная стоимость поездки при тарифе "Круглосуточно" в классе машин "Эконом" составляет 139 рублей, платное ожидание – не более 9 рублей в минуту, далее по городу – 10 рублей за километр, не более 10 рублей в минуту. Отмечается, что текущие цены сохранятся до 12 апреля 2022 года, а после услуги могут подорожать более чем на 20%.

Руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус подчеркнул, что данная инициатива учитывает интересы как парков, так и потребителей.

"Что же касается учета интересов самозанятых водителей такси при принятии таких решений, то, во-первых, они учитываются, а во-вторых, если самозанятые водители считают, что это не так, то, наверное, их права должны отстаивать профсоюзы, роль которых в отрасли, к сожалению, за прошедшие 30 лет с развала СССР свелась к нулю", – добавил Швагерус.

Ранее сообщалось, что в российских таксопарках переживают экономические проблемы, которые могут привести к появлению "бомбил" и снижению безопасности поездок. Представители таксопарков отметили, что сейчас повышаются платежи по лизинговым договорам, увеличивается стоимость запчастей, ОСАГО, отсутствует рост цен на поездки.

