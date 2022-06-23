Завершено строительство съезда и заезда на Калужское шоссе в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко объявил о завершении этапа строительства улично-дорожной сети поселка Коммунарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Построен новый дорожный участок в районе Калужского шоссе с двумя путепроводами. Строители соорудили съезд с шоссе в Коммунарку и заезд на автомагистраль со стороны поселка", – рассказал специалист.

Во время проведения работ был также продлен Юдинский бульвар. Теперь дорога, разделенная газоном на две проезжие части, простирается от пересечения с бульваром Мечникова до Калужского шоссе.

В Коммунарке также установили новые инженерные коммуникации, обновили водопровод, электрические сети и сети связи. Появились новые светофоры и опоры освещения.

Войстратенко заявил, что на объектах совершили 17 проверок со стороны специалистов комитета государственного строительного надзора. По итогам оценки было выдано заключение о соответствии дорог и иных объектов проектной документации.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о ходе строительства путепровода через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Представитель мэрии рассказал, что проект завершен наполовину и уже был произведен технический пуск движения по правой стороне в область.

