Количество станций метро в ТиНАО к 2032 году достигнет 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Московские власти планируют к 2032 году увеличить количество станций метрополитена в ТиНАО до 24, заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он напомнил, что сегодня в Троицком и Новомосковском округах Москвы открыты восемь станций метро.
"В ближайшие два года построят еще семь, а к 2027 – еще шесть станций. Всего к 2032 году планируется создать 24 станции", – сказал Жидкин.
По его словам, объем инвестиций в строительство метрополитена на территории ТиНАО превышает 200 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО будет введено в эксплуатацию 36,5 километра дорог в 2023 году. Основными объектами строительства станут магистраль Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и первая очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово.
Еще 16 станций метро откроют в ТиНАО к 2032 году
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