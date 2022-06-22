Количество станций метро в ТиНАО к 2032 году достигнет 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские власти планируют к 2032 году увеличить количество станций метрополитена в ТиНАО до 24, заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он напомнил, что сегодня в Троицком и Новомосковском округах Москвы открыты восемь станций метро.

"В ближайшие два года построят еще семь, а к 2027 – еще шесть станций. Всего к 2032 году планируется создать 24 станции", – сказал Жидкин.

По его словам, объем инвестиций в строительство метрополитена на территории ТиНАО превышает 200 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО будет введено в эксплуатацию 36,5 километра дорог в 2023 году. Основными объектами строительства станут магистраль Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и первая очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово.

