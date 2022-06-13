Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро – Собянин

На участке строящейся Троицкой линии метро пройдены все тоннели от "Новаторской" до "Бачуринской". Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что на новой ветке проложено больше 21 километра подземных трасс, идет строительство шести станций.

По его словам новая линия станет одним из самых больших радиусов московского метрополитена. Она пройдет через через Южный, Юго-Западный округа и ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

