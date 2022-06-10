Москвичи назвали самые актуальные проблемы в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проблемы с ЖКХ и тарифами (33%), нехватка парковок (27%), а также вопросы здравоохранения (24%) больше всего волнуют москвичей, сообщает издание РБК.

Кроме того, 23% респондентов отметили проблему мигрантов, 19% – дорог, 18% – качества жизни, 16% – благоустройства территорий. Проблемы образования и экологии назвали по 10% москвичей соответственно.

По данным опроса компании Russian Field, для категории респондентов младше 45 лет острее всего стоит вопрос дефицита парковок. После 45 лет людей чаще волнуют проблемы ЖКХ, а после 60 лет – проблемы здравоохранения.

Уточнеятся, что нехваткой парковок больше озабочены более обеспеченные москвичи, ЖКХ – опрошенные со средним и низким достатком, о качестве жизни – люди с доходом ниже среднего.

По мнению 59% москвичей, ситуация в городе за прошедшие два года стала лучше. При этом 22% сообщили об отсутствии изменений, а 15% опрошенных заявили об ухудшении ситуации в столице.

Треть участников опроса (33%) считают виноватыми в городских проблемах столичные власти, 22% – главу муниципального района, 20% – федеральную власть, 10% – муниципальных депутатов, еще 4% – самих горожан.

В целом, 78% жителей Москвы оценивают ситуацию в стране как положительную, в то время как 19% недовольны ей.

Кроме того, результаты опроса также продемонстрировали, что 84% москвичей не в курсе предстоящих муниципальных выборов в сентябре текущего года. При этом 60% респондентов намерены принять в них участие. Доля тех, кто планирует это сделать, увеличивается с возрастом, – больше всего их в возрастной группе от 60 лет. Уточняется, что 59% респондентов планируют участвовать в голосовании очно.

Исследование было проведено среди 2 тысяч москвичей из всех округов города методом уличного опроса в период с 4 по 6 июня. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,19%.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян (31%) боятся увольнения по инициативе работодателя. По данным исследовательской службой HeadHunter (HH), индекс самочувствия россиян составил во втором квартале -0,09, в то время как в первом квартале он был на уровне 0,02. Данный индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где -1 свидетельствует о негативных настроениях, а +1 – о позитивных, пояснили в компании.

