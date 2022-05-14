Число приезжающих на работу в Москву выросло более чем на пять процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Число въезжающих работать в Москву за пять лет увеличилось на 5,5%. Об этом сообщает РИА Новости.
"За последние пять лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5%, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась более чем на 60%. Это говорит об эффективной работе по созданию комфортных условий для жизни и трудовой деятельности, которая проводится нашим городом", – заявил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По словам руководителя ведомства, в минувшем году в Москву приехали почти 1,5 миллиона человек из других городов страны, что составило более половины объема внутренней трудовой миграции. В другие регионы РФ из столицы выезжали 12 тысяч человек.
Данные опроса сервиса "Работа.ру" гласят, что 57% респондентов считают Москву наиболее удобным городом для фриланса. Участники исследования указали на большое число рабочих проектов в столице, развитую инфраструктуру и стабильное интернет-соединение.
В начале мая министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными числятся около 675 000 граждан.
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