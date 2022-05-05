Центр "Моя карьера" проведет лекторий по работе с маркетплейсами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр занятости "Моя карьера" организует практический лекторий по теме "Каналы продвижения". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Участникам расскажут, как выстроить эффективную маркетинговую стратегию продвижения бизнес-проекта. Кроме того, москвичи узнают о возможностях привлечения внимания к товарам и услугам, о способах выхода на маркетплейсы, а также получат рекомендации по настройке таргетированной и контекстной рекламы.

Мероприятие пройдет 12 мая, начало в 14:00. Необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года свыше 12 тысяч москвичей приняли участие в тренингах и консультациях по профессиональному развитию специализированного центра занятости "Моя карьера".

Жителям столицы доступны свыше 300 эффективных авторских программ, которые объединяют лучшие подходы для людей разных возрастов. Наиболее востребованными являются марафоны "Хочу работать", "Как пройти собеседование" и "Эмоциональный интеллект для трудоустройства", а также различные тренинги.

