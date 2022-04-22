Свыше 1 000 рабочих мест представят в день вакансий в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 28 апреля, в столичном центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий. В нем примут участие около 20 крупных компаний Москвы, сообщает официальный портал мэра и правительства города.

Начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра "Моя карьера" Алексей Прохоров рассказал, что подобные мероприятия востребованы среди горожан. В среднем их посещают около 400 человек.

"Более половины получают приглашение на собеседование. На мероприятии можно лично пообщаться с представителями компаний и направить резюме в случае заинтересованности", – сказал Прохоров.

Среди работодателей будут газотранспортное предприятие, центр вертолетостроения, банковские учреждения и производственные компании, сервисы услуг и кофейни. В день вакансий будут искать секретарей, специалистов по подбору персонала, бухгалтеров, менеджеров по развитию партнерской сети, барист, торговых представителей, руководителей отдела продаж и судебных приставов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что численность безработных в России не увеличилась по сравнению с 1 марта, однако количество россиян в вынужденном простое продолжает расти. При этом количество граждан, находящихся в режиме вынужденного простоя или неполной занятости, продолжает увеличиваться.

