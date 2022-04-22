Свыше 1 000 рабочих мест представят в день вакансий в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 28 апреля, в столичном центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий. В нем примут участие около 20 крупных компаний Москвы, сообщает официальный портал мэра и правительства города.
Начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра "Моя карьера" Алексей Прохоров рассказал, что подобные мероприятия востребованы среди горожан. В среднем их посещают около 400 человек.
"Более половины получают приглашение на собеседование. На мероприятии можно лично пообщаться с представителями компаний и направить резюме в случае заинтересованности", – сказал Прохоров.
Среди работодателей будут газотранспортное предприятие, центр вертолетостроения, банковские учреждения и производственные компании, сервисы услуг и кофейни. В день вакансий будут искать секретарей, специалистов по подбору персонала, бухгалтеров, менеджеров по развитию партнерской сети, барист, торговых представителей, руководителей отдела продаж и судебных приставов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что численность безработных в России не увеличилась по сравнению с 1 марта, однако количество россиян в вынужденном простое продолжает расти. При этом количество граждан, находящихся в режиме вынужденного простоя или неполной занятости, продолжает увеличиваться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: