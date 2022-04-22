Голикова сообщила, что число безработных в России не увеличилось в сравнении с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Численность безработных в России не увеличилась по сравнению с 1 марта, однако количество россиян в вынужденном простое продолжает расти. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тысячи человек, то на 19 апреля – 678,2 тысячи человек. Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции", – заявила Голикова.

Одной из таких тенденций вице-премьер назвала рост числа организаций, объявивших об изменении режимов занятости работников. Количество граждан, находящихся в режиме вынужденного простоя или неполной занятости, продолжает увеличиваться.

Однако растет и число вакансий на портале "Работа в России". В настоящий момент там доступно более 1,9 миллиона предложений. Общий прирост вакансий с начала весны составляет 20%.

Стабилизировать ситуацию на рынке труда позволяет и программа бесплатного переобучения граждан, реализующаяся в рамках нацпроекта "Демография". Для участия в ней уже подано 51 350 заявок.

В свою очередь, глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил на совещании, что в базу органов занятости для организации взаимодействия включены более 7 тысяч работодателей. В 65 субъектах страны за организациями закреплены кураторы.

Также для работодателей разработаны индивидуальные планы, предусматривающие как федеральные, так и региональные меры поддержки. На данный момент подготовлено уже 650 подобных планов.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщал, что в России в режиме простоя находятся почти 98 тысяч работников. Это почти в 2,5 раза больше показателей, отмечаемых на 1 марта. Массовых увольнений, по его мнению, опасаться не стоит.

Аналогичное мнение выразил и глава столицы Сергей Собянин. Он заявил, что критических явлений на рынке труда в российских регионах не фиксируется. Поддержанию ситуации в норме способствуют, по его словам, программы, запущенные как министерством труда РФ, так и властями самих субъектов страны.