Собянин заявил об отсутствии критических явлений на рынке труда в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуация с занятостью населения в российских регионах остается стабильной. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций.

"Один из больших и серьезных вызовов – проблемы занятости. Мы видим некую волатильность на рынке труда, но тем не менее каких-то сверхкритических явлений нет", – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что поддержанию ситуации в норме способствуют программы, запущенные как министерством труда РФ, так и самими регионами. Тем не менее, по его словам, властям по-прежнему следует держать руку на пульсе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы в столице на 18 апреля не превышал 0,5%. По ее словам, в среднем в службу занятости обращаются не более тысячи человек в день.

С похожим заявлением до этого выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Роста регистрируемой безработицы в стране не отмечается, подчеркнула она. При этом, по ее словам, увеличивается число граждан, которые работают неполный день или находятся в режиме простоя.

