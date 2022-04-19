Собянин заявил об отсутствии критических явлений на рынке труда в регионах РФ

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуация с занятостью населения в российских регионах остается стабильной. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций.
"Один из больших и серьезных вызовов – проблемы занятости. Мы видим некую волатильность на рынке труда, но тем не менее каких-то сверхкритических явлений нет", – сказал мэр Москвы.
Он отметил, что поддержанию ситуации в норме способствуют программы, запущенные как министерством труда РФ, так и самими регионами. Тем не менее, по его словам, властям по-прежнему следует держать руку на пульсе.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы в столице на 18 апреля не превышал 0,5%. По ее словам, в среднем в службу занятости обращаются не более тысячи человек в день.
С похожим заявлением до этого выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Роста регистрируемой безработицы в стране не отмечается, подчеркнула она. При этом, по ее словам, увеличивается число граждан, которые работают неполный день или находятся в режиме простоя.
Собянин заявил, что ситуация с занятостью в столице находится под контролем
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