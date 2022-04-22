В центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День вакансий "Работа есть" состоится 28 апреля в 15:00 в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам начальника отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра "Моя карьера" Алексея Прохорова, дни вакансий посещают около 400 человек, а более половины получают приглашение на собеседование.

Уточняется, что предложения о трудоустройстве подготовили банковские учреждения и производственные компании, газотранспортное предприятие, сервисы услуг, а также центр вертолетостроения.

Ранее Центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.

Так, видеоурок "Как концентрироваться на приоритетах" поможет научиться разделять задачи на важные и второстепенные, а также сделать свою жизнь более осознанной и успешной. На занятии "Самомотивация к активной деятельности" слушателям расскажут, как искать драйверы для поиска работы, развития карьеры или своего дела.

