В центре занятости "Моя карьера" пройдет день вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
День вакансий "Работа есть" состоится 28 апреля в 15:00 в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам начальника отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра "Моя карьера" Алексея Прохорова, дни вакансий посещают около 400 человек, а более половины получают приглашение на собеседование.
Уточняется, что предложения о трудоустройстве подготовили банковские учреждения и производственные компании, газотранспортное предприятие, сервисы услуг, а также центр вертолетостроения.
Ранее Центр занятости "Моя карьера" подготовил видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.
Так, видеоурок "Как концентрироваться на приоритетах" поможет научиться разделять задачи на важные и второстепенные, а также сделать свою жизнь более осознанной и успешной. На занятии "Самомотивация к активной деятельности" слушателям расскажут, как искать драйверы для поиска работы, развития карьеры или своего дела.
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