Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Открытые отборы для работников сервисной индустрии пройдут в центре "Моя работа" на улице Щепкина в Москве 17 и 19 мая. Компании ищут около 400 сотрудников на позиции повара, продавца, кассира, консультанта и оператора call-центра с заработной платой до 65 тысяч рублей.
"На мероприятии у соискателей будет возможность познакомиться сразу с несколькими работодателями, узнать всю подробную информацию о вакансиях, выбрать наиболее подходящее предложение и в кратчайшие сроки получить предложение о трудоустройстве", – рассказал замдиректора Центра занятости населения Николай Ступин.
17 мая в 14:00 пройдет мини-ярмарка с представителями ряда компаний. В частности, в ООО "Альянс" и сети итальянских ресторанов "Пицца Паоло" можно будет пройти собеседование на должности повара и кассира. Представитель сети магазинов и сервисов доставки готовых блюд "Милти" также проведет собеседование на позицию продавца-кассира.
19 мая состоятся массовые открытые отборы на позиции оператора абонентского отдела и консультанта. Собеседование проведут представители профессионального аутсорсингового контакт-центра "Уиллстрим" и ведущей российской компании в области интеграции и поставки мультимедийного оборудования "Умные технологии".
В службе занятости отметили, что сервисная индустрия является одной из самых востребованных сфер на рынке труда. В агрегированной базе открыты около 60 тысяч вакансий администраторов, продавцов-консультантов, кассиров, поваров, официантов и курьеров.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. При этом около 675 000 граждан числятся безработными в центрах занятости. Глава Минтруда пояснил, что сегодня в России около 3,1 миллиона безработных граждан, однако это число не растет. Ситуацию на рынке он назвал достаточно стабильной.
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