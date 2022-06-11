Собянин рассказал о московских фонтанах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве свыше 600 фонтанов разных видов, среди которых сухие, рассказал Сергей Собянин.

"Каких только фонтанов нет в Москве! Их больше 600 – сухие и полусухие, ротонды и чаши, светомузыкальные и плавающие. На ВДНХ целые комплексы, уникальные по исполнению и красоте. Вокруг "Дружбы народов" и "Каменного цветка" всегда людно", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что первые фонтаны Москвы выполняли утилитарную функцию: в начале XIX века горожане приходили к ним за водой. Однако вскоре фонтанами начали украшать столицу.

"Так появился знаменитый "Витали" напротив Большого театра", – напомнил Собянин.

Глава города добавил, что специалисты тщательно следят за их работой и регулярно меняют воду.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на территории стадиона "Авангард" появится сухой фонтан площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы.

По его словам, фонтанный комплекс, который расположится на главной аллее, будет состоять из трех частей – круглой диаметром 11 метров и двух прямоугольных длиной 38 и 11 метров. На сегодня специалисты выполнили работы по устройству фундамента основания и армированию стен чаш.

