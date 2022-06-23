Путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе готов наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе построили наполовину, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строители провели технический пуск движения по правой стороне в область, демонтировали левую сторону путепровода и приступили к ее реконструкции.

Согласно проекту, здесь построят и реконструируют дороги протяженностью 5,4 километра, в том числе путепровод и эстакаду длиной 292 метра и 547 метров соответственно. Движение по путепроводу будет проходить по трем полосам в каждом направлении.

Развязку на Алтуфьевском шоссе должны сдать до конца года. Ожидается, что путепровод разделит транспортные потоки благодаря боковому проезду направленных левоповоротных съездов и переходно-скоростных полос.

В результате улучшится транспортная ситуация и будет удобнее добираться до районов Лианозово, Бибирево на северо-востоке столицы и подмосковных Мытищ.

Ранее сообщалось, что четыре развязки на МКАД, среди которых развязка на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, Липецкой улицей и Верхними Полями, реконструируют к 2023 году. Строительство ведется рядом с действующими объектами дорожного хозяйства.

Отмечается, что проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предполагает строительство 8,7 километра дорог. Среди них – четыре транспортных сооружения протяженностью 1,6 километра, два боковых проезда и ряд других дорожных объектов.

