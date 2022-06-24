Главные площадки Московской недели моды посетили больше 100 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 100 тысяч человек посетили площадки Московской недели моды на ВДНХ и в "Зарядье", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В парке "Зарядье" и на ВДНХ коллекции уже представили 72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов. За первые дни только эти две площадки посетили больше 100 тысяч человек", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Уточняется, что более 200 отечественных брендов представили свои коллекции на открытых маркетах, а в рамках деловой программы экспертами было рассмотрено 80 тем.
Одним из наиболее популярных мероприятий стал показ отечественных дизайнеров в ГУМе 20 июня, где более 100 моделей презентовали наряды от 18 дизайнеров. А 21 июня на Тверской площади студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина представили свои коллекции.
В заключительные дни Московской недели моды гостей также ждет обширная программа. Так, в "Технограде" на ВДНХ 25 июня состоится семейный фестиваль детской моды и стиля, а в 10:00 пройдет забег Fashion Tech Run. 26 июня в 21:30 на ВДНХ посетители смогут увидеть коллективный показ российских брендов под музыкальное сопровождение группы Pompeya.
Кроме того, на Тверском бульваре до 26 июня работает фешен-маркет. Лекции о стиле и показы пройдут 25 и 26 июня на Тверской площади.
На фестивальной площадке на Городецкой улице в районе Новокосино гости узнают секреты модельной походки и пластики. Мастер-класс по созданию духов пройдет в сквере на улице Хачатуряна в Отрадном, а на Ключевой улице в районе Братеево состоятся занятия в арт-студии.
Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.
Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.
Участники "Московского долголетия" представили свои коллекции на Московской неделе моды
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