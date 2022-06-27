Компания IKEA начала распродажу для своих сотрудников

Компания IKEA начала обещанную офлайн-распродажу для своих сотрудников. Для обычных покупателей товары будут доступны с 1 июля только в онлайн-формате.

В телеграм-каналах писали, что на складах большую часть товаров шведской компании уже забронировали. Как обстоят дела с продажей товаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.