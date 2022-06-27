Врач предупредила о смертельной опасности жары для пожилых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что в жару возрастает риск инфарктов и инсультов.
Ранее жителей столицы предупредили об аномальной жаре в понедельник, 27 июня. Днем температура в городе может подняться до 34 градусов, что выше климатической нормы на 10–11 градусов. Подобный показатель в Москве в конце июне фиксируется не чаще раза в 12 лет.
Чернышова предупреждает, что такая жаркая погода может быть опасна для пожилых людей. На фоне высоких температур возникает обезвоживание, которое способно привести к серьезным проблемам со здоровьем, говорит терапевт. Поэтому специалист рекомендует пить больше жидкости.
"Может возникнуть тепловой или солнечный удар – это серьезное нарушение кровообращения, которое тоже чревато тяжелыми последствиями: инфарктом и инсультом", – говорит эксперт.
Велика опасность и солнечных ожогов. По словам врача, у пожилых кожа уже не очень хорошо реагирует на солнце. Более того, солнечные ожоги могут быть тяжелее, чем у молодых людей.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала людям старше 60 лет не появляться на солнце c 11 дня до 17 вечера, правильно одеваться, выбирая хлопчатобумажные и льняные ткани, а также носить головные уборы. Кроме того, специалист порекомендовала скорректировать рацион. В частности, отдать предпочтение овощам, фруктам и кисломолочным продуктам.
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