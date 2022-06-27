Синоптик пообещал москвичам порцию прохладного воздуха из арктической зоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что надвигающийся на столицу воздух из арктической зоны принесет в город небольшое похолодание начиная со вторника, 28 июня.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 27 июня, москвичей ждет аномальная жара. В дневные часы столбики термометров могут подняться до 34 градусов, уточнил синоптик. Такой показатель выше климатической нормы на 10–11 градусов.

По словам Старкова, уже со вторника дневная температура понизится до 25 градусов, ночная составит 15 градусов. Такая погода сохранится до выходных.

"Таким образом, погода из жаркой станет просто очень теплой. По характеру принципиально ничего не изменится", – уточнил синоптик.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Понижение температуры произойдет за счет порции более прохладного воздуха, который распространится из арктической зоны. Летом во время самой большой продолжительности светлого времени арктический воздух как раз не всегда очень холодный, поскольку он быстро прогревается, он сухой. За счет вот этой специфики, отсутствия в нем влаги он быстро трансформируется.

Поэтому понижение температуры будет незначительным и не продлится долго, отметил Старков. Синоптик предполагает, что к выходным температура опять приблизится к отметке в 30 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой ожидается погода в Москве и Подмосковье этим летом. Отмечается, что его температурный фон по сравнению с прошлым годом будет несколько ниже. В целом летний сезон 2022 года в столичном регионе прогнозируется неоднородным.