Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что до конца июня москвичей ждет по-настоящему летняя погода.

Ранее синоптики пообещали жителям столичного региона переменную облачность без осадков в пятницу, 24 июня. В Москве температурный максимум составит 25...27 градусов. Кроме того, в городе немного повысится атмосферное давление – до 749 миллиметров ртутного столба в середине дня.

Цыганков отметил, что в столицу наконец-то пришло долгожданное тепло. "В Астрахани жара, в Калмыкии жара стоит давно, а до Москвы еле-еле доходило. Но наконец-то теплый воздух дошел и до Москвы", – говорит синоптик.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росигдромета До 30 июня включительно переменная облачность без осадков. Ветер переменный: то северо-восточный, то северо-западный 3–8 метров в секунду. И температуры воздуха в целом выше нормы.

По прогнозам метеоролога, в субботу, 25 июня, в городе ожидается 27...29 градусов. В воскресенье столбики термометра поднимутся до 30...32 градусов, столько же будет и в понедельник. Во вторник, 28 июня, станет чуть прохладнее: температура опустится до 24...29 градусов. В среду прогнозируется 23...28 градусов. В четверг, 30 июня, ожидается 26...31 градус. Ночные температуры все дни будут в пределах 12…18 градусов, уточнил эксперт.

"Скорее всего, такое тепло сохранится и в начале июля", – заключил Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют очень легко обгореть. Кроме того, получить большую дозу излучения. Во избежание неприятностей горожанам рекомендуется с 11 до 20 часов прятаться от открытого воздействия солнечных лучей.

