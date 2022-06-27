Церемония прощания близких с Юрием Шатуновым началась в Москве

12:49
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Церемония прощания близких с певцом Юрием Шатуновым началась в похоронном доме Троекурово в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за церемонии здание похоронного дома оцеплено правоохранителями, посторонних людей не подпускают близко.
Накануне на прощание с певцом Юрием Шатуновым в Москве пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек.
Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.
По данным ТАСС, певца решили кремировать. Сообщалось, что урну захоронят на Троекуровском кладбище 28 июня.
В Москве прощаются с Юрием Шатуновым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: