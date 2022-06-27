Церемония прощания близких с Юрием Шатуновым началась в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Церемония прощания близких с певцом Юрием Шатуновым началась в похоронном доме Троекурово в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за церемонии здание похоронного дома оцеплено правоохранителями, посторонних людей не подпускают близко.

Накануне на прощание с певцом Юрием Шатуновым в Москве пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

По данным ТАСС, певца решили кремировать. Сообщалось, что урну захоронят на Троекуровском кладбище 28 июня.

