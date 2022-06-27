Вильфанд прогнозирует тропическую жару в Москве предстоящей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Воздух в столице прогревается до аномально высоких, практически тропических значений, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, жара сохраняется даже по ночам.
Так, прошедшей ночью держалась температура выше 18 градусов. Синоптик подчеркнул, что в таких условиях человеческий организм не успевает отдохнуть от дневного зноя, что является серьезным стрессом. Ближайшей ночью прогнозируется до 19 градусов, а в центре Москвы минимальные значения будут около 22 градусов.
"Это опасная ситуация, это тропическая температура, а мы живем не в тропиках, наш организм к таким температурам не адаптирован", – пояснил Вильфанд.
Он обратил внимание, что такой температурный фон соответствует южным регионам, причем погода соответствует даже не Краснодару, а почти Среднему и Ближнему Востоку, Турции.
27 июня стало самым жарким днем в Москве с начала года. Воздух в городе прогрелся выше 33 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что, по предварительным расчетам, в ближайшее время существенного похолодания в столице не будет. Однако, по его мнению, объективно оценить ситуацию можно будет только в конце недели. Специалист добавил, что с первых чисел июля температура будет превышать норму на 3–4 градуса.
До этого Вильфанд рассказал, когда в столице начнет спадать жара. По его словам, уже во вторник, 28 июня, ожидается понижение температуры воздуха до 26–28 градусов. Эксперт объяснил, что в первой половине дня антициклон начнет смещаться и Москва окажется на его холодной периферии.
В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов, отметил он. Однако синоптик добавил, что жара до плюс 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.
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