Магазин Mango откроется в "Атриуме" в июле

В начале июля в столице вновь откроют первый магазин Mango. Об этом сообщили в администрации ТЦ "Атриума". Продажи будут не прямые, то есть юридическим лицом будут партнеры испанского бренда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что продать планируют все магазины сети. Могут ли по такой же схеме перезапустить другой популярный массмаркет?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.