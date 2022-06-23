В Москве в пять раз выросло производство игрушек

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Московские предприятия за первые четыре месяца 2022 года увеличили выпуск игрушек в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, а девять – одежду и обувь.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что в 2021 году предприятия выпустили четыре миллиона бельевых изделий для детей, что на 59% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, резидент "Технополиса "Москва" осенью 2022 года выпустит препараты для клеточной терапии. Заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что данные препараты будут поставлены в медклиники, центры медицины катастроф и ожоговые центры для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов. Уточняется, что их использование в короткие сроки позволяет восстановить кожные покровы без образования рубцов.

До этого в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщили о разработке "Технополисом "Москва" единого теста для определения наличия у человека гриппа или COVID-19.

Как пояснили в ведомстве, тест представляет собой кассету размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о коронавирусной инфекции. Для анализа также используются мазки из носоглотки, материал для исследования помещается во флакон с раствором, после чего его капля наносится на окошко кассеты, и на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.

