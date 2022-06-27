Минфин РФ объяснил, почему говорить о дефолте в России неверно

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Россия направила платежи по еврооблигациям заблаговременно и в полном объеме, однако из-за действий финансовых посредников за рубежом средства не дошли до конечных получателей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В министерстве подчеркнули, что произвели платежи с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. В Минфине отметили, что дефолтом, согласно эмиссионной документации, является отсутствие платежа со стороны должника.

"В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина. В случае неполучения выплат по еврооблигациям в министерстве посоветовали обращаться в соответствующие финансовые институты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ночь с 26 на 27 июня истек период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Издание отметило, что если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет "событие дефолта". Сообщалось, что это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

Позже член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что дефолт наступил не в России, а в странах Запада, захвативших российские деньги. По его словам, дефолт должны объявлять те страны, которые по собственной вине не могут получить от России свои деньги.

