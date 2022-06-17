Названа стоимость вишни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести вишню можно на Преображенском рынке. Туда ягоды везут из Крыма и Молдавии

Килограмм молдаванской вишни стоит от 250 рублей. Крымская выйдет чуть дешевле – от 200 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.