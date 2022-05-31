Французская компания Kiabi планирует уйти из РФ

Российский рынок покидает французская сеть магазинов одежды Kiabi. Как сообщают СМИ, магазины закроют уже летом.

Владельцам бренда принадлежат и другие сети – "Ашан" и Leroy Merlin. Не планируют ли и они уходить из России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.