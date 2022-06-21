Эксперт рассказал, как получить больше отпускных

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Для точного понимания размера отпускных необходимо рассчитать средний дневной заработок. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как пояснил эксперт, шансы получить на отдых деньги возрастут, если выплачивались премии в течение последнего календарного года. Они войдут в расчет среднего дневного заработка и увеличат его размер.

"Если гражданину был произведен перерасчет заработной платы в сторону ее уменьшения, то с отпуском временить не стоит. И наоборот: при увеличении зарплаты выгодно будет пойти в отпуск в осенние или даже зимние месяцы, ведь размер отпускных зависит от официального дохода за последние 12 месяцев", – отметил Соловьев.

Специалист при этом добавил, что невыгодно захватывать отпуском официальные праздники, так как они увеличивают продолжительность отдыха, но в расчет отпускных не включаются.

Ранее сообщалось, что четверть россиян (25%) считает оптимальным отпуск продолжительностью в четыре недели. Сторонников длинного отпуска больше среди мужчин – 45%. Отпуск продолжительностью четыре недели и больше предпочли бы 39% женщин. Также отношение к длинному отдыху отличается у людей с разным заработком: больше его сторонников среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц.

До этого "Работа.ру" и "СберЗдоровье" выяснили, что более 60% россиян отвлекаются на посторонние дела во время работы. Среди наиболее отвлекающих факторов опрошенные перечислили общение с коллегами, личные звонки и переписку, чтение новостей, соцсети и перекур. Большинство россиян тратят на посторонние вещи от 30 минут до часа рабочего времени.

