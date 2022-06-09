Исследование показало, на что россияне отвлекаются в рабочее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 60% россиян отвлекаются на посторонние дела во время работы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье".
При этом 39% респондентов заявили, что не занимаются посторонними вещами в рабочее время.
Среди наиболее отвлекающих факторов опрошенных перечислили общение с коллегами (44%), личные звонки и переписку (33%), чтение новостей (27%), соцсети (17%) и перекур (15%).
Согласно данным опроса, 43% россиян тратят на посторонние вещи до 30 минут рабочего времени, 37% – от 30 минут до часа, 13% – от 1 до 3 часов.
"Когда работник сталкивается с задачей, которую считает утомительной, напряженной или непосильной, то может начать откладывать ее на потом, чтобы избежать негативных эмоций, заместить ее на вариант краткосрочного удовольствия. Кроме того, часто бывает, что человек может чувствовать себя неуверенно в решении задачи из-за низкой самооценки или особенностей склада характера с преобладанием повышенной тревожности", – прокомментировал результаты психотерапевт сервиса "СберЗдоровье" Виктор Нурдаев.
По словам 66% участников опроса, сторонние вещи и прокрастинация не оказывают влияния на их рабочий график, в то время как 17% приходится задерживаться из-за этого на работе. Еще 12% сообщили о необходимости начинать рабочий день раньше, 5% приходится работать в выходные дни.
Ранее стало известно, что во время отпуска 34% респондентов просматривают почту, еще 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами по рабочим вопросам. Полностью исчезают на время отпуска 13% опрошенных, еще 11% игнорируют звонки с работы, а 6% не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах. Еще 4% и вовсе отключают личный телефон.
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