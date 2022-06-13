Россияне назвали оптимальную продолжительность отпуска

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Четверть россиян (25%) считают оптимальным отпуск продолжительностью в четыре недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Уточняется, что сторонников длинного отпуска больше среди мужчин – 45%. Отпуск продолжительностью четыре недели и больше предпочли бы 39% женщин. Также отношение к длинному отдыху отличается у людей с разным заработком: больше его сторонников среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц.
Другие участники опроса отмечали, что им было бы достаточно двухнедельного отпуска. Таких оказалось 23%. Еще примерно столько же считают оптимальной продолжительность отпуска в три недели. 10-дневный отпуск устроил бы лишь 7% респондентов.
Ранее "Работа.ру" и "СберЗдоровье" выяснили, что более 60% россиян отвлекаются на посторонние дела во время работы. Среди наиболее отвлекающих факторов опрошенные перечислили общение с коллегами, личные звонки и переписку, чтение новостей, соцсети и перекур. Большинство россиян тратят на посторонние вещи от 30 минут до часа рабочего времени.
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